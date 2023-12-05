Государственная компания "Укргидроэнерго" объявила тендер на закупку "консультационных услуг" по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности за 1,24 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте украинской электронной системы публичных закупок Prozorro.

Украинцы уже пожаловались на этот тендер в Госпотребслужбу и требуют направлять деньги на армию.

Один из гневных комментариев с нецензурной лексикой был оставлен прямо на сайте "Прозорро".

Ранее стало известно, что госпредприятие "Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на тендеры для ЗАЭС уже после ее захвата россиянами. Согласно данным из Prozorro, на ЗАЭС после вторжения было объявлено тендеров на 566 млн грн.

Например, состоялся тендер на 3 млн грн на закупку 3021 пар ботинок по 850 гривен.

"Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете и тоже самое продается за 475 грн в Эпицентре (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)", - пишет Железняк.

210 млн грн. было потрачено на организацию персонала станции, захваченной в марте 2022 года.

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