Вооружённые силы Украины стоят перед угрозой потери пяти городов Донецкой области – Часова Яра, Курахово, Покровска, Мирнограда и Великой Новосёлки.

Об этом в эфире телемарафона заявил бывший депутат Верховной Рады, военнослужащий Егор Фирсов.

"На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов. Вы не представляете, сколько дронов, денег, сил, пота, а самое главное, крови нашей и жизней человеческих мы потеряли, защищая эти города и эти позиции", – сказал он.

По словам Фирсова, россияне теперь не растягивают свои силы по всей линии фронта, концентрируясь на нескольких основных участках.

Ранее Марьяна Безуглая говорила, что "риск потери Донецкой области до инаугурации Трампа вырос в разы".

Война в Украине идёт 1018-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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