Карта украинского военного паблика Deep State подтверждает потерю Старых Тернов под Курахово в Донецкой области. А также резкое продвижение россиян в "кармане" южнее - на Успеновку.

С захватом Успеновки ВСУ могут попасть практически в полное окружение в этом "кармане".

Также есть продвижение в самом Курахово.

Напомним, украинский военный обозреватель Богдан Мирошников 4 декабря сообщил, что село Старые Терны, которое имеет ключевое значение для обороны Курахово, ВСУ потеряли всего за сутки.

А вчера украинский военный с позывным Мучной рассказал, что россияне полностью зачистили Новопустынку на Покровском направлении в Донецкой области и закрепились на этом рубеже. Теперь, по его словам, военные РФ приступили к штурму Новотроицкого.

Война в Украине идет 1017-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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