Россияне полностью зачистили Новопустынку на Покровском направлении в Донецкой области и закрепились на этом рубеже.

Об этом сообщил украинский военный с позывным Мучной.

Теперь, по его словам, военные РФ приступили к штурму Новотроицкого.

Таким образом российские войска "обеспечивают как логистику, так и тылы своим подразделениям, которые смогли закрепиться на окраинах Шевченко", объясняет Мучной. Шевченко - ключевой пункт для обороны Покровска с юга.

Тем временем, как сообщает военный, на Кураховском направлении россияне провели штурм в направлении Успеновки.

"Сейчас они пытаются закрепиться восточнее населенного пункта и расширить контроль севернее г. Сухие Ялы в западном направлении", – добавил он.

Российские телеграм-каналы тоже пишут о прорыве армии РФ к Успеновке. Успеновка - село, взятие которого россиянами будет означать фактическое окружение украинских подразделений в "кармане" восточнее.

Война в Украине идет 1016-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, в Курахово захвачена большая часть города. В Харьковской области отбитые накануне позиции на правом берегу реки Оскол, по карте DeepState, уже под контролем ВСУ. РФ готовится к наступлению на Херсон.

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