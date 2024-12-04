Российские войска взяли под контроль село Благодатное на юге Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный с позывным Мучной в своём телеграм-канале.

Благодатное находится южнее Великой Новосёлки, которая представляет собой важную точку в обороне Курахово. По словам Мучного, россияне установили в посёлке свой флаг и продвинулись дальше на север.

На карте военного обозревателя Deep State Благодатное сейчас отмечено в зоне контроля ВСУ.

Deep State также сообщает, что Бойцы 48-й отдельной штурмовой бригады ВСУ выбили российские части из села Новый Комар севернее Благодатного.

При этом, по данным обозревателя, в украинский плен попали россияне из 40-й отдельной бригады морской пехоты.

Ранее стало известно, что россияне прорвались в деревню Новый Комар к северу от Великой Новосёлки.

Захват Нового Комара грозил открыть неприятелю дорогу на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам южного фронта.

Война в Украине идёт уже 1015-й день. Последние новости с главными событиями 4 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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