Во фронтовых городах Донецкой области остаются более 16 тысяч местных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о Покровске, Мирнограде, Торецке, Курахово и Часовом Яре. Два первых находятся в 6-7 км от линии фронта, в трех последних идут бои.

При этом Филашкин заявил, что из Торецка, Мирнограда, Часова Яра и Курахово уже эвакуировали всех детей.

Напомним, в конце октября сообщалось, что Покровск полностью закроют на въезд и выезд с целью обороны. В городе на тот момент оставались 11,9 тысяч жителей, которых призвали к эвакуации.

Также мы писали, что украинские граждане, к домам которых приближаются боевые действия, вынуждены оставаться под обстрелами, не имея денег и возможности обеспечить себе жизнь на подконтрольных Киеву территориях.

Война в Украине идет 1008-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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