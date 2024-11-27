Власти Донецкой области назвали число местных жителей, которые остаются во фронтовых городах
Во фронтовых городах Донецкой области остаются более 16 тысяч местных жителей.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.
По его словам, речь идет о Покровске, Мирнограде, Торецке, Курахово и Часовом Яре. Два первых находятся в 6-7 км от линии фронта, в трех последних идут бои.
При этом Филашкин заявил, что из Торецка, Мирнограда, Часова Яра и Курахово уже эвакуировали всех детей.
Напомним, в конце октября сообщалось, что Покровск полностью закроют на въезд и выезд с целью обороны. В городе на тот момент оставались 11,9 тысяч жителей, которых призвали к эвакуации.
Также мы писали, что украинские граждане, к домам которых приближаются боевые действия, вынуждены оставаться под обстрелами, не имея денег и возможности обеспечить себе жизнь на подконтрольных Киеву территориях.
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