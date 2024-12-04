Российский олигарх Константин Малофеев, один из самых известных представителей российской "партии войны", заявил, что Кремль "пошлет нафиг" представителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога с его мирным планом, который предусматривает завершение войны по линии фронта и мораторий на вступление Украины в НАТО.

Слова олигарха активно цитировали западные СМИ, в том числе продвигающие повестку западной "партии войны".

"Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы возьмём этот план и скажем ему, чтобы пошёл нафиг, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры. Чтобы переговоры были конструктивными, мы должны говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира", – сказал Малофеев.

Кит Келлог отреагировал на них в эфире Fox News по просьбе телеведущей. Он заявил, что Малофееву "лучше залезть обратно в свою коробку и понять президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь - и ты точно не понимаешь США".

Кто такой Малофеев

Мировую известность олигарх получил весной 2014 года, когда фактически стал главным идеологом и куратором создания "ДНР" через своих людей Александра Бородая и Игоря Гиркина-Стрелкова. Тогда деятельность Малофеева в политических кругах РФ оценивали неоднозначно. Часть считала его "отцом русской весны", который начал "русскую ирреденту", другие - провокатором, который затеял донецкую авантюру, втянув Россию в ненужную ей войну и полностью перебив тем самым позитивный для РФ эффект от бескровной аннексии Крыма, из которого в Москве хотели сделать "витрину русского мира" для усиления пророссийских настроений в Украине. В 2014 году Кремль довольно быстро отстранил Малофеева от кураторства "ДНР", а оппоненты выдвигали против него разные обвинения вплоть до работы на западные спецслужбы.

Впрочем, к радикально негативным последствиям для самого Малофеева все эти события не привели и он оставался заметной фигурой на российском политическом поле.

С ним связывают многие Z-паблики из той же сетки, что в прошлом году активно поддерживала Евгения Пригожина. Малофееву принадлежит телеканал "Царьград". Также его считают куратором ряда ультраправых националистических движений в РФ.

Часть наблюдателей при этом оспаривает серьезное влияние Малофеева в околокремлевских кругах, указывая на то, что весной этого года патриарх Кирилл удалил оолигарха из руководства Всемирного русского народного собора, что было воспринято как снижение аппаратного веса бизнесмена.

Немалый скандал, в том числе и в Z-среде, вызвала недавняя роскошная свадьба Малофеева, когда он женился на детском омбудсмене РФ Марии Львовой-Беловой. При этом ранее Львова-Белова состояла в браке с пензенским священником Павлом Когельманом. С ним у нее пять родных и четверо приемных детей.

Тем не менее Малофеев остается одним из самых заметных представителей российской "партии войны", выступая против прекращения огня по линии фронта, за войну до победного конца а также регулярно призывая бить по Украине ядерным оружием.

О том, какой сейчас расклад сил в войне и с перспективами мира в Украине, мы разбирали в отдельном материале.