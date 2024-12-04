"Скажем, чтобы пошел нафиг". Российский православный олигарх выступил против мирного плана Келлога
Российский олигарх Константин Малофеев, один из самых известных представителей российской "партии войны", заявил, что Кремль "пошлет нафиг" представителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога с его мирным планом, который предусматривает завершение войны по линии фронта и мораторий на вступление Украины в НАТО.
Слова олигарха активно цитировали западные СМИ, в том числе продвигающие повестку западной "партии войны".
"Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы возьмём этот план и скажем ему, чтобы пошёл нафиг, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры. Чтобы переговоры были конструктивными, мы должны говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира", – сказал Малофеев.
Кит Келлог отреагировал на них в эфире Fox News по просьбе телеведущей. Он заявил, что Малофееву "лучше залезть обратно в свою коробку и понять президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь - и ты точно не понимаешь США".
Кто такой Малофеев
Мировую известность олигарх получил весной 2014 года, когда фактически стал главным идеологом и куратором создания "ДНР" через своих людей Александра Бородая и Игоря Гиркина-Стрелкова. Тогда деятельность Малофеева в политических кругах РФ оценивали неоднозначно. Часть считала его "отцом русской весны", который начал "русскую ирреденту", другие - провокатором, который затеял донецкую авантюру, втянув Россию в ненужную ей войну и полностью перебив тем самым позитивный для РФ эффект от бескровной аннексии Крыма, из которого в Москве хотели сделать "витрину русского мира" для усиления пророссийских настроений в Украине. В 2014 году Кремль довольно быстро отстранил Малофеева от кураторства "ДНР", а оппоненты выдвигали против него разные обвинения вплоть до работы на западные спецслужбы.
Впрочем, к радикально негативным последствиям для самого Малофеева все эти события не привели и он оставался заметной фигурой на российском политическом поле.
С ним связывают многие Z-паблики из той же сетки, что в прошлом году активно поддерживала Евгения Пригожина. Малофееву принадлежит телеканал "Царьград". Также его считают куратором ряда ультраправых националистических движений в РФ.
Часть наблюдателей при этом оспаривает серьезное влияние Малофеева в околокремлевских кругах, указывая на то, что весной этого года патриарх Кирилл удалил оолигарха из руководства Всемирного русского народного собора, что было воспринято как снижение аппаратного веса бизнесмена.
Немалый скандал, в том числе и в Z-среде, вызвала недавняя роскошная свадьба Малофеева, когда он женился на детском омбудсмене РФ Марии Львовой-Беловой. При этом ранее Львова-Белова состояла в браке с пензенским священником Павлом Когельманом. С ним у нее пять родных и четверо приемных детей.
Тем не менее Малофеев остается одним из самых заметных представителей российской "партии войны", выступая против прекращения огня по линии фронта, за войну до победного конца а также регулярно призывая бить по Украине ядерным оружием.
О том, какой сейчас расклад сил в войне и с перспективами мира в Украине, мы разбирали в отдельном материале.