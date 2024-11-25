Армия РФ захватила село Раздольное на юге Донецкой области и начала "стремительно выбивать" подразделения ВСУ из опорного пункта на трассе между посёлками Богатырь и Великая Новосёлка.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.

"Если они возьмут контроль над опорником, сразу открывается дорога на Новый Комар. На этом участке фронта не хватает пехоты, просто нет людей, чтобы элементарно держать хороший опорник на подступах к посёлку", – пишет военнослужащий.

Ранее о тяжёлом положении в районе Великой Новосёлки, где россияне прорвались через линию фронта, сообщали и другие украинские военные.

"Не думайте, что если Великая Новосёлка в Донецкой области, то оно тем и ограничится. Там до границы Запорожской и Днепропетровской областей очень мало расстояния", – объяснил один из офицеров.

Война в Украине идёт уже 1006-й день. Последние новости с ключевыми событиями 25 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Американский Институт изучения войны сообщил, что российские войска имели определённые успехи в Курской области. В свою очередь информагентство Reuters писало, что РФ удалось отбить 40% из удерживаемых Украиной территорий под Курском. В украинском Генштабе заявили, что войска Северной Кореи уже участвовали в боях с ВСУ в Курской области. В ЦПД уточнили, что на стороне РФ воюют северокорейские пехотинцы и миномётные расчёты.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.