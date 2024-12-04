Село Старые Терны, которое имееют ключевое значение для обороны Курахово, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли всего за сутки.

Об этом заявил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Старые Терны были довольно крепким опорником, который мы потеряли за сутки. Вопросы "а как так произошло" и подобные будут скорее риторическими. Ощущение дежа вю не оставляет. Враг мог положить за село бригаду, а положил меньше батальона", – написал он.

Известно, что прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны в Курахово, потому что противник сможет подобраться к ней с двух сторон, одновременно перекрыв полностью логистику.

Официальных сообщений о потере населенного пункта Старые Терны не было.

Известно, что ситуация вокруг Старых Тернов давно была критической. Канал Deep State писал, что "в данном районе продолжаются предоставление ложных сведений наверх относительно удержания позиций".

Это не первое сообщение о том, что от Владимира Зеленского скрывают реальное положение дел на фронте. Об этом также писал авторитетный журнал Economist со ссылкой на источник в высшм украинском командовании.

Издание пришет, что "армия" цензурирует негативные новости с позиций, чтобы не раздувать панику в тылу. И даже верховного главнокомандующего Украины ограждают от правды.

Ранее мы сообщали, что происходит на фронте под Курахово.