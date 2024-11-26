Армия РФ продвинулась в восточной части Курахово Донецкой области и зашла в центр города.

Об этом свидетельствует карта украинского военного ресурса Deep State.

Судя по ней, россияне штурмовали одну улицу, но закрепиться в центре им не удалось. Однако у них есть продвижение южнее города - возле Дальнего и Максимовки.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов написал, что фронт на Кураховском направлении "сыплется", потому что не хватает людей и оружия. По его словам, людей нет даже для уставного размещения на взводные опорные пункты, не говоря уже об отпоре большого количества штурмующих россиян.

"Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров, не хватает смертной казни для коррупционеров, не хватает гранат на заседаниях обжорливых пи@арасов", - резко высказался Бунятов.

Вчера мы сообщали, что российские войска вошли в Великую Новоселку в Донецкой области.

В связи с продвижением армии РФ на Донбассе один из украинских военных заявил, что противник захватит Донецкую область до зимы, после чего начнутся переговоры.