У России ряд продвижений на фронте за минувшие сутки. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Российские войска продвинулись южнее и севернее Великой Новосёлки с востока.

В Курахово они прошли по центральной части города, увеличив зону своего контроля. Большая часть Курахово, судя по карте, уже находится под РФ.

Также есть продвижение в российских войсках в "кармане" к югу от Курахово.

Россияне продолжают наступать южнее Покровска в сторону дороги, которая ведёт в направлении Курахово. Далее вопрос - направятся ли они в сторону Днепропетровской области, до которой осталось около 14 км, либо же повернут на север, пытаясь отрезать Покровск с запада.

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял решение об усилении ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.

Война в Украине идет 1011-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Помимо описания обстановки на фронте, в материале рассказывается о назначении нового главкома Сухопутных войск, приводятся заявления о войсках НАТО в Украине, сообщается о дискуссии относительно возможности снижения возраста мобилизации.

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