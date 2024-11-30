Армия РФ продвинулась южнее и севернее Великой Новосёлки и в Курахово — Deep State
У России ряд продвижений на фронте за минувшие сутки. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
Российские войска продвинулись южнее и севернее Великой Новосёлки с востока.
В Курахово они прошли по центральной части города, увеличив зону своего контроля. Большая часть Курахово, судя по карте, уже находится под РФ.
Также есть продвижение в российских войсках в "кармане" к югу от Курахово.
Россияне продолжают наступать южнее Покровска в сторону дороги, которая ведёт в направлении Курахово. Далее вопрос - направятся ли они в сторону Днепропетровской области, до которой осталось около 14 км, либо же повернут на север, пытаясь отрезать Покровск с запада.
Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял решение об усилении ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.
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