Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял решение об усилении ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.

Он посетил эти участки Донецкой области и пообщался с командирами.

"По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", - пишет Сырский.

Карта Deep State свидетельствует о том, что россияне продвигаются в Курахово и расширяют свое присутствие в центре города.

Судя по ней, ВСУ уже удерживают только западную половину города.

Также россияне снова продвинулись в районе Разлива к трассе, идущей на Курахово с запада. До Разлива им осталось меньше 3 км, а до трассы чуть больше 8 км.

Ранее боец "Айдара" Станислав Бунятов написал, что фронт на Кураховском направлении "сыплется", потому что не хватает людей и оружия. По его словам, людей нет даже для уставного размещения на взводные опорные пункты, не говоря уже об отпоре большого количества штурмующих россиян.

Война в Украине идет 1010-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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