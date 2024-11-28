Российские войска продвинулись в Курской области. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Они захватили Дарьино в западной части украинского плацдарма и продвинулись в районе Плехово в восточной части.

Оба села - недалеко от украинской границы. То есть данные атаки преследуют цель "подрезания" украинского плацдарма у его основания.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что в Курской области России ВСУ удерживают около 800 квадратных километров территории.

Война в Украине идет 1009-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись в Желтом и соседних населенных пунктах на Покровском направлении. Есть продвижение в самом Курахово, сохраняется серая зона в центре города. Также армия РФ продвинулась в сторону Разлива - к трассе на Курахово, идущей с запада. В Харьковской области россияне продвинулись в Кругляковке и расширили свой плацдарм на левом берегу реки Оскол.

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