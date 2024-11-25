Вчера российские войска десантировались на лодках через реку Оскол севернее Купянска Харьковской области и закрепились на западном берегу.

Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

По его данным, российские позиции за Осколом сейчас южнее Новомлынска (район Двуречной).

"Враг совершил довольно неожиданную операцию: на лодках из Двуречной россияне переплыли Оскол и закрепились на западном берегу.

Это не просто преодоление водного препятствия ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад", - пишет паблик.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, российские войска атаковали украинскую границу еще на одном участке в Харьковской области - в районе Казачьей Лопани.

"На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Казачья Лопань, Тихое и Волчанск", - заявил ГШУ.

Тихое находится рядом с Волчанском, а Казачья Лопань - гораздо западнее, бои там не велись с 2022 года.

А по словам главы Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, этой ночью в Харьковской области российская ДРГ пыталась прорвать границу в районе еще и КПП Гоптовка – Нехотеевка. Атаку отбили.

Напомним, недавно россияне внезапно ворвались в Купянск. Сообщалось, что неприятеля частично удалось уничтожить, часть вражеской техники подбить.

Война в Украине идет 1006-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Американский Институт изучения войны сообщил, что российские войска имели определенные успехи в Курской области. В свою очередь агентство Reuters писало, что РФ удалось отбить 40% из удерживаемых Украиной территорий под Курском. В украинском Генштабе заявили, что войска Северной Кореи уже участвовали в боях с ВСУ в Курской области. Также в ЦПД сообщили, что на стороне РФ воюют северокорейские пехотинцы и минометные расчеты.

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