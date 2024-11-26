Россияне расширили свой плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Купянска в Харьковской области.

Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.

Зона российского контроля и серый участок боёв расширились более, чем на километр.

Между тем украинские и российские военные паблики сообщают, что ВСУ завершили зачистку Купянска.

Напомним, что российский десант внезапно зашел в город еще две недели назад. Уже тогда власти заявляли, что его ликвидировали.

Однако Deep State сообщает, что зачистка завершилась только сейчас. Это подтверждают и z-паблики. Они пишут, что зайти на северо-восточные окраины города удалось из-за "неразберихи" при ротации ВСУ, но закрепиться там не получилось.

О том, как активизировались российские атаки в Харьковской области, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1007-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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