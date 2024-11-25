Российские войска полностью владеют инициативой в Харьковской области. Журналист назвал три факта
В Харьковской области армия РФ имеет "полную инициативу".
Так считает шеф-редактор местного издания "Думка" Юрий Ларин.
Он сообщил, что об этом свидетельствуют три факта:
- Захват россиянами села Сотницкий Казачок в Золочевской общине.
- Сегодняшний заход российской ДРГ в район Гоптовки в направлении Казачьей Лопани. Местные власти заявляют, что ДРГ частично уничтожена, частично вернулась в Белгородскую область.
- Россияне перешли с левого на правый берег Оскола и закрепились там.
По мнению Ларина, это означает, что надежды на то, что армия РФ ограничится левобережьем Оскола, несостоятельны.
"Все события, которые разворачиваются в последние 7-10 дней, подтверждают намерения россиян продолжить оккупацию Харьковской области с севера и с правого берега реки Оскол", – считает он.
На Купянском направлении, по словам журналиста, бои идут уже возле Новоосиново, что означает частичную либо полную потерю Украиной Глушковки. Также он сообщил, что сжимается кольцо вокруг самого Купянска: так, россияне уже подошли к Петропавловке, которая прикрывает левобережную часть города.
Напомним, недавно россияне внезапно ворвались в Купянск. Сообщалось, что неприятеля частично удалось уничтожить, часть вражеской техники подбить.
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