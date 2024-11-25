В Харьковской области армия РФ имеет "полную инициативу".

Так считает шеф-редактор местного издания "Думка" Юрий Ларин.

Он сообщил, что об этом свидетельствуют три факта:

Захват россиянами села Сотницкий Казачок в Золочевской общине. Сегодняшний заход российской ДРГ в район Гоптовки в направлении Казачьей Лопани. Местные власти заявляют, что ДРГ частично уничтожена, частично вернулась в Белгородскую область. Россияне перешли с левого на правый берег Оскола и закрепились там.

По мнению Ларина, это означает, что надежды на то, что армия РФ ограничится левобережьем Оскола, несостоятельны.

"Все события, которые разворачиваются в последние 7-10 дней, подтверждают намерения россиян продолжить оккупацию Харьковской области с севера и с правого берега реки Оскол", – считает он.

На Купянском направлении, по словам журналиста, бои идут уже возле Новоосиново, что означает частичную либо полную потерю Украиной Глушковки. Также он сообщил, что сжимается кольцо вокруг самого Купянска: так, россияне уже подошли к Петропавловке, которая прикрывает левобережную часть города.

Напомним, недавно россияне внезапно ворвались в Купянск. Сообщалось, что неприятеля частично удалось уничтожить, часть вражеской техники подбить.

Война в Украине идет 1006-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.