От Владимира Зеленского скрывают реальное положение дел на фронте.

Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на источник в высшм украинском командовании.

Издание пришет, что "армия" цензурирует негативные новости с позиций, чтобы не раздувать панику в тылу. И даже верховного главнокомандующего Украины ограждают от правды.

"Дело даже не в том, что его (Зеленского - Ред.) держат в тёплой ванне. Его держат в сауне", – говорит источник.

Ранее в Economist писали, что Зеленскому не говорят всей правды о наступлении РФ под Харьковом.

Война в Украине продолжается 992-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 12 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера стало известно, что в селе Старые Терны была взорвана дамба Кураховского водохранилища. Украина заявила, что её уничтожили россияне с целью усложнить снабжение обороны к западу от Курахово. Также украинские военные сообщили о продвижении войск РФ на запад в сторону Днепропетровской области и на северо-запад в сторону Покровска – по трассе от захваченного Селидово.

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