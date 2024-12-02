Анализируем итоги 1013-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В Курахово складывается наиболее тяжелая обстановка для ВСУ. Судя по карте военного паблика Deep State, российские войска дошли уже до западной части города и ведут там бои. При этом большую часть западной половины города покрыла "серая зона".

Украинские военные сообщают, что россияне продвигаются по району высоток и "равняют с земле" промзону Курахово. Офицер с позывным "Алекс" пишет, что в центре города оборона ВСУ "посыпалась".

Также бои идут в ключевой для обороны города деревне Старые Терны к северо-западу от Курахово. На карте Deep State она вся вошла в "серую зону". Штурм Старых Тернов ставит под угрозу оставшиеся позиции Украины в Курахово.

"Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", - сообщает военный паблик.

Севернее россияне продолжают относительно быстро продвигаться к югу от Покровска. Они приблизились к населенным пунктам, через которые идет дорога в направлении Курахово - Шевченко, Новотроицкому и Новоеленовке.

До Шевченко россиянам осталось менее километра, заявил украинский офицер с позывным "Алекс". "Темпы продвижения и количество врага на данном направлении не просто превосходящие, они кратно превосходящие", - добавил он.

"На Покровском направлении враг ставит в приоритет продвижения в направлении Шевченко", - подтверждает боей "Айдара" Станислав Бунятов. А боец с позывным "Мучной" полагает, что, если Шевченко захватят, "это и будет стартовая точка, с которой они смогут в дальнейшем обойти Покровск с запада".

В районе Великой Новоселки российские войска прорвались в населенный пункт Новый Комар. Это фактически блокирует город с северной стороны, если Новый Комар удастся захватить. Пока, по данным военного паблика Deep State, идут попытки выбить россиян оттуда.

Захват Нового Комара также откроет дорогу для продвижения россиян далее на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областях, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.

В Харьковской области россияне на лодках форсировали реку Оскол ещё в одном месте - у села Масютовка, пишет Deep State. По данным ресурса, это уже второй плацдарм РФ на западном берегу Оскола.

Сейчас россияне пытаются закрепиться южнее Двуречной. Также продолжаются бои на плацдарме у Новомлинского. "Пока ситуация сложная, силы обороны пытаются ее стабилизировать", - пишет паблик.

Нардеп Марьяна Безуглая объясняет эти продвижения тем, что в Харьковской области не были построены оборонительные фортификации на реке Оскол.

"Какое рациональное объяснение того, что через два года после освобождения Харьковщины на реке Оскол и на границе с россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Русские переходят Оскол и дальше – Боровая, Изюм, Балаклея. Всё повторяется. Но генералы неприкосновенны?" - пишет Безуглая.

К обстрелам. Сегодня "Шахеды" ударили по Тернополю. Пострадал в том числе многоквартирный дом, где пришлось отселять целый подъезд. Погиб человек.

Военные перспективы

Французская газета Liberation сегодня написала, что в ноябре российские войска продолжили наступать рекордными с марта 2022 года темпами. Издание ссылается на подсчеты агентства AFP, по которым российская армия заняла 725 км² в ноябре - по сравнению с 610 км² в октябре.

Причем октябрьский успех также был рекордным за два с половиной года, пишет издание.

Западные СМИ в качестве ключевой причины такого положения дел указывают нехватку солдат у ВСУ. И публикуют все больше подтверждений того, что уходящая администрация США призывает Украину снизить мобилизационный возраст.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что администрация Байдена "разочарована" неспособностью украинских властей обеспечить пополнение армии живой силой в необходимых объемах.

"В Белом доме растет разочарование в отношении лидеров Украины, которые сопротивляются призывам США снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет", - пишет издание. Некоторые чиновники уходящей администрации считают, что вне зависимости от их действий, ВСУ будут на фронте в меньшинстве без активизации мобилизации людей.

"Разрыв в боеприпасах, возможно, не полностью закрыт между Украиной и Россией, но ситуация стала намного лучше. Но с точки зрения живой силы это всего лишь вопрос математики и физики. Я не пытаюсь обвинить Украину в чем-либо. Для них это очень сложный вопрос. Но в течение особенно этого последнего год, они просто не мобилизовали и не обучили достаточно солдат, чтобы заменить потери на поле боя", — заявил изданию один из чиновников.

Также он заявил, что администрация Байдена постарается "в последнюю минуту" предоставить Украине дополнительное оружие на миллиарды долларов. Хотя это "вызывает опасения относительно потенциального воздействия на американские арсеналы и истощения ресурсов в других горячих точках".

В этой же статье даются оценки перспектив развития событий на фронте от источников в американской власти.

Если резюмировать: в США не считают, что фронт ВСУ в ближайшее время рухнет и россияне осуществят глубокий прорыв, но в более отдаленной перспективе видят проблему истощения украинских войск и обострения нехватки личного состава.

Более детально:

1. Аналитики, отслеживающие ход конфликта, в последние дни сообщают о резком усилении российского наступления в западной части Донецкой области, что ставит под угрозу города Покровск и Великая Новосёлка, а также украинские линии снабжения. Однако высокопоставленный представитель Минобороны США снизил вероятность угрозы немедленного масштабного прорыва, объяснив быстрые успехи Кремля равнинной и «довольно открытой» местностью к югу от Покровска, которая, по словам чиновника, слабо укреплена, поскольку украинские силы отходят к более защищённым позициям. "Я предполагаю, что, как только россияне преодолеют открытую местность и столкнутся с более укреплёнными оборонительными позициями украинцев, ситуация станет для них гораздо сложнее. Темп наступления замедлится, и всё вернётся к изматывающему, медленному продвижению, которое мы уже наблюдали ранее", - заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

2. По Курской области прогноз от источника в Пентагоне такой: «если ни одна из сторон не изменит существенно уровень усилий и ресурсов, направленных на Курск, России потребуется несколько месяцев, чтобы полностью вытеснить украинские войска с этой территории». Пентагон внимательно следит за ситуацией в Курске, чтобы оценить, как на ход боевых действий повлияет недавнее решение администрации Байдена снять давний запрет на применение американских ракет для ударов по целям в глубине территории России. На данный момент, по словам представителя, эти ракеты оказали лишь «дестабилизирующий» эффект на общий ход боевых действий, замедляя интеграцию северокорейских сил.

3. В долгосрочной перспективе, подчеркивают американские чиновники, разрыв между российскими и украинскими усилиями по вербовке, вероятно, окажется гораздо более важным для определения хода военного конфликта. Измотанная украинская армия испытывает трудности из-за крайней нехватки личного состава в передовых частях, а также из-за медленных темпов мобилизации и обучения. Кремлю, тем временем, удается понемногу наращивать свои силы, хотя он и несет большие потери, сказал один из чиновников. Прогресс по активизации мобилизации, после принятия нового закона, привел лишь к медленному прогрессу, к разочарованию администрации Байдена. "В течение последнего года они (украинские власти - Ред.) не мобилизуют и не обучают достаточно солдат, чтобы восполнить потери на поле боя", - говорит источник газеты.

Вернемся к поставкам оружия. Сегодня Вашингтон объявил о новом крупном пакете военной помощи Украине в 725 млн долларов. В Белом доме говорят, что, в оставшиеся 50 дней правления Байдена "сделают все", чтобы направить Украине как можно больше оружия.

"Мы собираемся сделать все, что в наших силах, в течение этих 50 дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она была сильнее за столом переговоров. И президент Байден поручил мне следить за массовыми поставками военной техники, которую мы отправляем в Украину, чтобы мы потратили каждый доллар, который Конгресс выделил нам, к тому времени, когда президент Байден покинет свой пост", — заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

При этом Салливан не стал уточнять, будет ли следующий президент Трамп склонять Киев к переговорам. Отметим, что в команде Трампа нынешние усилия Белого дома по вооружению Киева - в том числе снятие запрета на "дальнобой" - трактуют как попытки усложнить будущей администрации переговоры о мире (о чем еще пойдет речь ниже).

При этом на выходных Владимир Зеленский фактически подтвердил то, о чем писала "Страна" - что такую опцию Киев рассматривает лишь в случае усиления западных военных поставок.

"Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти в какую бригаду с каким оружием?", - спросил Зеленский в интервью Sky News.

"Если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - добавил Зеленский. По его словам, партнёры оснастили только "две с половиной бригады", но есть "реальная проблема с десятью бригадами, которые наши партнеры не оснастили".

То есть, президент дает понять, что пока не решится вопрос с оснащением уже мобилизованных, нового ужесточения набора в армию не будет. И пока есть сомнения, что этот вопрос Байден и другие западные партнеры смогут решить до вступления Трампа на президентский пост.

Условия Киева по переговорам

За последние дни Зеленский высказал несколько тезисов, которые дают представление об украинской переговорной позиции накануне "пришествия" Трампа.

Президент прямо заявил, что Украина готова вести переговоры без возвращения утерянных территорий. В интервью уже двум подряд зарубежным СМИ он сообщил, что у ВСУ сейчас нет сил освободить захваченные регионы, поэтому нужно возвращать их дипломатическим путем.

Это крайне резкая смена украинской риторики, которая ранее предусматривала выход на границы 1991 года как условие начала переговоров - либо военным путем, либо после добровольного отступления россиян. Сейчас же данное требование по сути снято.

При этом Зеленский назвал условие, при котором Киев согласен прекратить войну по линии фронта. Это вступление в НАТО. Впервые президент заявил об этом в интервью Sky News, а затем повторил вчера на брифинге в Киеве.

Причем в Киеве он заявил, что считает реальным вариант, когда Украина присоединяется к НАТО, но без распространения на нее 5-й статьи Альянса о коллективной самообороне.

"Мы понимаем, что 5 поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков вовлечения их войну. Украина никогда никого не привлекала в эту войну. Я имею в виду армию членов НАТО", - сказал Зеленский.

Фраза звучит парадоксально, так как в упомянутой 5-й статье и есть главный смысл вхождения страны в НАТО - получение гарантий коллективной защиты. Без нее вступление в Альянс абсолютно бессмысленно.

Не исключено, впрочем, что Зеленский имел в виду вариант, о котором говорил ранее Столтенберг - когда гарантии 5-й статьи распространяются только на подконтрольную часть Украины и не распространяются на неподконтрольную. То есть, если Украина решит военным путем отбить захваченные территории, то страны НАТО ей на помощь не придут. Только если будет нападение на подконтрольную территорию.

Так или иначе, но Киев свои условия очертил - все та же формула "НАТО в обмен на территории", о которой уже несколько месяцев активно пишет в качестве одного из вариантов западная пресса (а Киев столь же регулярно до недавнего времени эту формулу отвергал).

Но реалистична ли она в принципе?

В этом возникают сомнения даже у западных наблюдателей. Они не верят, что Путин, который начал войну с официальным лозунгом недопущения Украины в НАТО, согласится на прием Украины альянс. Особенно на данном этапе войны, когда Москва продвигается вперед на фронте - и посему не имеет никаких резонов вступать в переговоры с такими стартовыми условиями.

Отдельные эксперты предположили, что, выдвигая такое условие, Зеленский просто хочет сорвать переговоры с Путиным, на которые нацелена команда Трампа.

В частности, такое мнение выразил в интервью журналу Le Parisien бывший глава военной миссии Франции при ООН Доминик Тренкан.

"Когда вы заранее объявляете, чем должны завершиться переговоры, например, возвращением потерянных территорий, вы не сможете привлечь к этим переговорам господина Путина. Это совершенно нереалистично", - заявил отставной генерал.

По его словам, "НАТО является той самой причиной, которую Путин использует как оправдание войны".

Поэтому "вовлечение НАТО в обсуждение только усугубляет ситуацию для российской стороны. А для переговоров нужны двое".

"Разве что целью было показать, что господин Путин не хочет вести переговоры и отвергает все предложения", - заявил Тренкан.

Аналогичное предположение ранее высказывала и "Страна".

Мы писали, что украинские власти и "партия войны" на Западе будут пытаться добиться ещё до инаугурации официального приглашения в НАТО (это задача-максимум и глава МИД Украины обратился к НАТО с призывом дать официальное приглашение на уже на этой неделе). Если же этого не получится (некоторые страны НАТО точно будут против), то хотя бы убедить Трампа изменить "план мира", исключив оттуда пункт о невступлении Украины в Альянс и оставив только условие завершения войны по линии фронта.

Расчет здесь на то, что в таком случае Путин, который настаивает на нейтральном статусе, точно отвергнет подобный план и война продолжится.

Другой вопрос, что у Трампа на такую схему могут не согласиться, понимая, что обещания принять Украину в НАТО в зародыше обнуляют шансы на договоренности с РФ

Как мы уже рассказывали, один из пунктов "плана Келлога" - будущего спецпосланника США по Украине - заморозка натовской перспективы Украины как минимум на десять лет. При условии, если Россия пойдет на остановку огня и переговоры с Украиной (детальнее главные пункты "плана Келлога" мы приводили здесь).

Да и вообще отношение Трампа к НАТО куда более скептическое, чем у предыдущей администрации. Республиканец требует у членов альянса резко нарастить свой вклад в оборону блока, в противном случае грозит прекратить выделять средства на защиту Европы. Крайне сложно в этой ситуации усмотреть большое желание Трампа принять в и без того дорого обходящийся американцам Альянс еще и Украину.

Кроме того, против членства Киева выступает открыто как минимум еще три страны блока - Германия, Венгрия и Словакия. То есть консенсуса на прием, который должны одобрить все члены НАТО, пока нет и близко.

Иными словами, на данный момент переговорная позиция Украины выглядит маловыполнимой - поскольку однозначно встретит сопротивление как со стороны России, так и вероятно будущей администрации США, а также ряда стран Запада.

Какой в этом случае будет позиция Трампа по украинскому вопросу, пока достоверно неизвестно. Но сегодня вышло обобщение основных пунктов плана будущего спецпредставителя Трампа Кита Келлогга, которые он излагал еще в апреле (то есть до победы республиканца на выборах):

1. Прекращение изоляции РФ: восстановление отношений с Москвой и прекращение "демонизации" Путина.

2. Давление на Украину и Россию, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры.

3. Стимулы для РФ (в случае согласия на прекращение огня): отложить членство Украины в НАТО на длительный срок (возможно, на 10 лет), позволить России сохранить захваченные территории Украины, постепенная отмена санкций против РФ и нормализация отношений с США при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Украины.

4. Стимулы для Украины (в случае согласия на прекращение огня): продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности Украине, а также введение пошлин на экспорт российских энергоносителей с направлением денег от них на восстановление Украины. Киеву при этом не нужно официально признавать контроль РФ над своими территориями, но она должна воздержаться от изменения статус-кво военной силой.

5. Угроза прекратить Украине военную помощь США, если Киев откажется от мирных переговоров с РФ.

Повторимся, что план Келлога был обнародован задолго до выборов в США и победы на них Трампа. Поэтому его нельзя рассматривать как "план Трампа" по Украине. Но он показывает какие идеи выдвигает будущий спецпосланник президента США, который будет играть одну из ключевых ролей в переговорах по Украине. А потому, не исключено, что высказанные им ранее идеи найдут отражение и в итоговых предложениях, которые выдвинет избранный президент.

Хотя на мнение президента США по Украине будет влиять не только Келлог.

"Радио Свобода" вчера сообщило, что после своей победы на выборах Трамп несколько раз созванивался с Орбаном и спрашивал его совета по тому, как построить мирный процесс с Россией. Известно, что венгерский премьер выступает за снятие санкций с РФ, остановку войны по линии фронта и переговоры, которые включают в том числе вопросы общеевропейской безопасности (и это гораздо ближе к позиции РФ, чем даже пункты Келлога).

И нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что диалог с Путиным Трамп будет выстраивать, в том числе, и через Орбана.

При этом активно на роль участников возможных переговоров об окончании войны в Украине претендует и канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня впервые за два с половиной года приехал в Киев.

Цель визита, как пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники, "выяснить, на что готова пойти украинская сторона ради заключения перемирия".

Напомним, что канцлер недавно разговаривал с Путиным по телефону, за что его раскритиковал Зеленский. Сам Шольц пояснял свой звонок необходимостью восстанавливать дипломатический процесс (о чем Шольц, к слову, активно заговорил еще до звонка в Кремль).

То есть немецкий канцлер сейчас также пытается заскочить в поезд, который начинает ехать в сторону переговоров.