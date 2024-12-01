Россияне продолжают относительно быстро продвигаться к югу от Покровска. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Они приблизились к населенным пунктам, через которые идет дорога в направлении Курахово - Шевченко, Новотроицкому и Новоеленовке.

До Шевченко россиянам осталось менее километра, заявил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Темпы продвижения и количество врага на данном направлении не просто превосходящие, они кратно превосходящие", - добавил он.

Ранее украинские военные сообщали, что россияне хотят, двигаясь к югу от Покровска, обойти город и отрезать его с запада.

Также согласно карте Deep State бои за Курахово уже идут в ключевой для обороны города деревне Старые Терны.

Война в Украине идет 1012-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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