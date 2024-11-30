Украинский боец с позывном "Мучной" считает, что существует угроза отрезания с запада города Покровск Донецкой области.

Он сообщает о продвижении россиян к югу от Покровска вдоль железной дороги, чем "создается угроза охвата с запада".

"Южнее населенного пункта Пушкино враг начал двигаться к Украинке. До восточных окрестностей осталось пройти им примерно один километр. Также продолжается движение к трассе Покровск-Курахово, до нее осталось пройти три километра. В направлении Желтого противник также продвинулся вглубь на запад и вышел к окрестностям Новопустынки. Таким образом, расширяется прорыв вдоль железной дороги на Покровск и создается угроза охвата с запада", - пишет военный в своем телеграм-канале.

Ранее военный паблик Deep State сообщил, что в Курахово россияне прошли по центральной части города, увеличив зону своего контроля. Большая часть Курахово, судя по карте ресурса, уже находится под РФ.

Война в Украине идет 1011-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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