ВСУ оттеснили россиян из села Новый Комар у Великой Новосёлки, разблокировав дорогу - Deep State
Вооруженные силы Украины оттеснили россиян из села Новый Комар у Великой Новосёлки Донецкой обласи, разблокировав дорогу на север от города.
Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.
При этом бои по-прежнему идут в непосредственной близости от этой трассы.
Кроме того россияне продвинулись к югу от Великой Новосёлки, захватив, по данным украинских военных, село Благодатное. Оно было освобождено Украиной в ходе контрнаступления летом 2023 года.
Война в Украине идет 1016-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, в Курахово захвачена большая часть города. В Харьковской области отбитые накануне позиции на правом берегу реки Оскол, по карте DeepState, уже под контролем ВСУ. РФ готовится к наступлению на Херсон.
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