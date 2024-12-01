Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала последние перестановки в командовании ВСУ.

Соответствующий пост Безуглая опубликовала в своем телеграм-канале.

"Риск потерять Донецкую область до инаугурации Трампа вырос в разы", - написала нардеп.

Напомним, на днях генерал Драпатый был назначен командующими Сухопутными войсками, командир 95-й бригадой Апостол стал замглавкома ВСУ, а командир 93-й бригады Палиса - заместителем главы Офиса президента.

По мнению Безуглой, эти назначения могут значительно ослабить фронт.

"В течение недели поступает информация об активизации российского наступления на Краматорск. Одна из ключевых бригад под руководством Драпатого - 93-я, командиром которой является Палиса. В дни, когда враг активизирует наступление, Драпатого и Палису назначают в Киев на небоевые должности. Это влечет за собой управленческий вакуум как во фронтовой структуре управления, так и в одной из ключевых бригад в момент наступления противника. Следовательно, вместо того, чтобы расширить боевые полномочия Драпатого и предоставить ему управление большей частью фронта, его назначают на тыловую должность командующего Сухопутными войсками. "Почетное повышение". Задания на этом посту включают подготовку резервов, координацию работы ТЦК и СП, бесконечное "упоротое" создание "бумажных" бригад, что уже давно дискредитировало себя. Заместители у Драпатого от Сырского и Павлюка, а кадровый состав сформирован из кумовьев, сватов и друзей генеральских кланов. Даже при наличии карт-бланша, которого Драпатый не получил, разобраться в тыловых вопросах уходит несколько месяцев. Но специализация генерала – боевое управление, в чем он достиг уникального мастерства. В результате мы теряем лучшего боевого менеджера, а риск потери Донецкой области до инаугурации Трампа растет в разы", - пишет Безуглая.

Кроме того, парламентарий считает, что проблемы могут быть и в Курской области.

"Одна из ключевых бригад на Курщине - 95-я под командованием Апостола - также потеряла командира. Апостола отозвали в Киев. Это дополнительно увеличивает боевые риски", - пишет Безуглая, заявляя, что "вся ситуация выглядит как спланированная российская операция".

Напомним, ранее Сухопутными войсками командовал генерал-лейтенант Александр Павлюк. Его постоянно критиковала Марьяна Безуглая.

Также недавно Безуглая перечислила многие проблемы Украины на фронте и в тылу. В числе проблем - "продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии".