"Уже почти нет надежды". Безуглая заявила об угрозе коллапса государственности Украины
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила о растущем "риске коллапса государственности".
Об этом она написала пост в своих соцсетях.
В публикации нардеп перечислила многие проблемы Украины на фронте и в тылу. В частности, она указала на такие проблемы:
- "Продвижение россиян в Покровск и Днепропетровскую область. До области остались считанные километры, но общество уже так выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда. При этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг – незащищенные".
- 100 тысяч некачественных мин, которые Минобороны приняло и поставило на фронт. "Но Умеров до сих пор в должности, пиарится презентациями и рукопожатиями".
- "Противостояние Ермака, Сырского и Федорова, когда более опытное в интригах старшее поколение объединилось, чтобы уничтожить конкурентную молодежь".
- "Продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии. Болтовня о "невероятной операции на Курщине", которая раньше "спасла Сумы", а теперь, оказывается, и Запорожье".
- "Сознательный перевод специалистов в пехоту, в том числе медиков".
"Такое несется, что уже почти нет надежды, честно говоря. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта", - резюмировала Безуглая.
Сегодня мы подробно рассказывали об упомянутых Безуглой поставках некачественных мин.
Также мы сообщали, что на передовую массово отправляют боевых медиков, связистов, химиков и службы обеспечения.
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