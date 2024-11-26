Народная депутат Марьяна Безуглая заявила о растущем "риске коллапса государственности".

Об этом она написала пост в своих соцсетях.

В публикации нардеп перечислила многие проблемы Украины на фронте и в тылу. В частности, она указала на такие проблемы:

"Продвижение россиян в Покровск и Днепропетровскую область. До области остались считанные километры, но общество уже так выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда. При этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг – незащищенные".

100 тысяч некачественных мин, которые Минобороны приняло и поставило на фронт. "Но Умеров до сих пор в должности, пиарится презентациями и рукопожатиями".

"Противостояние Ермака, Сырского и Федорова, когда более опытное в интригах старшее поколение объединилось, чтобы уничтожить конкурентную молодежь".

"Продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии. Болтовня о "невероятной операции на Курщине", которая раньше "спасла Сумы", а теперь, оказывается, и Запорожье".

"Сознательный перевод специалистов в пехоту, в том числе медиков".

"Такое несется, что уже почти нет надежды, честно говоря. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта", - резюмировала Безуглая.

Сегодня мы подробно рассказывали об упомянутых Безуглой поставках некачественных мин.

Также мы сообщали, что на передовую массово отправляют боевых медиков, связистов, химиков и службы обеспечения.