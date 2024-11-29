Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, а заместителем главнокомандующего ВСУ - Олега Апостола.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

Он сообщил, что назначения согласованы с главкомом Александром Сырским.

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", - заявил Зеленский.

Он добавил, что главная задача назначенцев – "существенно повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных силах Украины".

Олег Апостол. Фото: armyinform.com.ua

Напомним, до настоящего времени Сухопутными войсками командовал генерал-лейтенант Александр Павлюк. Его постоянно критиковала нардеп Марьяна Безуглая.

В октябре бойцы подразделения "Асгард" пожаловались, что некий Александр Дмитриев (Тихоход) представляется советником Павлюка и отдает им приказы, не имея на это полномочий.