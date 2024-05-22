Народная депутат от "Слуги народа" и заместитель главы парламентского комитета по обороне и нацбезопасности Марьяна Безуглая начала публично резко критиковать главнокомандующего Александра Сырского и его окружение, как несколько месяцев назад она критиковала Валерия Залужного накануне его отставки.

Пост с возмущениями по поводу Сырского появился в ее Фейсбуке.

По словам нардепа, Сырский несколько месяцев не реагирует на ее обращения и игнорирует "критические проблемы", поэтому она решила действовать публично.

"Знакомьтесь, дальше будет. Слева направо: Баргилевич, Павлюк, Сырский, Содоль. Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни", - написала Безуглая.

Она перечислила свои претензии к каждому из военных:

Самого Сырского депутат обвинила в "сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле, российской жестокости и выжигании всех конкурентов и креативных в войске". По ее мнению, "смена комбригов и комбатов" происходит так быстро, "что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты". "Уничтожение десантников" происходит "прямо сейчас, чтобы превратить в сухопутные войска и еще многое-многое другое".

Начальника Генштаба Анатолия Баргилевича назвала "миньоном Сырского", обвинив в том, что "бюрократия увеличилась вдвое", были закрыты ИТ-подразделения, происходит "лоббизм старых сделок", "уничтожение ТРО".

Командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка обвинила в "имитации бурной деятельности": "практически отсутствие подготовки людей перед отправкой в бригады, попытки создать как можно больше новых бригад, чтобы пристроить штабы".

Командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля назвала "кулуарным мясником, который скроет все, что надо любому начальнику". Обвинила его в "неподготовленной Харьковщине и Авдеевке".

Безуглая заявила, что намерена добиваться, "чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения".

"2014 год не привел к перестройке штабов ВСУ, 2022 год не привел к перестройке штабов ВСУ, если 2024 не приведет - нам конец", - резюмировала депутат.

Напомним, Безуглая продолжала нападки на Залужного даже после его отставки, раскритиковав присвоение ему звания "Почетный гражданин Киева".

Также на днях она уже высказывалась против нового командования ВСУ после своей поездки на фронт.