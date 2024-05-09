"Всем бы такой легкости после Мариуполя". Безуглая раскритиковала светскую жизнь Залужного после отставки
Народная депутат из "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала присвоение бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звания "Почетный гражданин Киева".
Об этом она написала в своем Фейсбуке.
"Об уклонисте и политической бижутерии. Позор, когда родственники легендарной личности используют старческую слабость для политических дивидендов", – так подписала она коллаж с фото Виталия Кличко с Залужным и поэтессой Линой Костенко.
Также она привела в коллаже слова Костенко об отказе от звания Героя Украины: "Политической бижутерии не ношу".
Несколько часов спустя нардеп опубликовала еще одно фото с Залужным, на котором он подписывает флаг и позирует с певицей Ириной Федишин.
"Доброе утро, короче. Всем бы такой легкости после Мариуполя и Работино. Или нет", - сказано в посте.
Напомним, вчера мы писали, что бывший главнокомандующий, долго не появлявшийся на публике после отставки с должности, активизировался в медийном поле и соцсетях. При этом мы упоминали его фотосессию с певицей.
Также мы рассказывали, что фракция "Слуги народа" покинула зал Киевсовета во время голосования за присвоение званий почетных киевлян Костенко и Залужному.