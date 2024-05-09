Народная депутат из "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала присвоение бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звания "Почетный гражданин Киева".

Об этом она написала в своем Фейсбуке.

"Об уклонисте и политической бижутерии. Позор, когда родственники легендарной личности используют старческую слабость для политических дивидендов", – так подписала она коллаж с фото Виталия Кличко с Залужным и поэтессой Линой Костенко.

Также она привела в коллаже слова Костенко об отказе от звания Героя Украины: "Политической бижутерии не ношу".

Несколько часов спустя нардеп опубликовала еще одно фото с Залужным, на котором он подписывает флаг и позирует с певицей Ириной Федишин.

"Доброе утро, короче. Всем бы такой легкости после Мариуполя и Работино. Или нет", - сказано в посте.

Напомним, вчера мы писали, что бывший главнокомандующий, долго не появлявшийся на публике после отставки с должности, активизировался в медийном поле и соцсетях. При этом мы упоминали его фотосессию с певицей.

Также мы рассказывали, что фракция "Слуги народа" покинула зал Киевсовета во время голосования за присвоение званий почетных киевлян Костенко и Залужному.