Президент Украины Владимир Зеленский официально уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом говорится в указе президента №309/2024.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в указе.

Еще одним указом экс-главком Валерий Залужный официально назначен послом Украины в Великобритании.

Напомним, Подоляк анонсировал, что он должен отправиться послом в Лондон.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, один из факторов решения Зеленского отправить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в Лондон состоит в том, что в Лондоне расположены посольства большого количества стран "глобального Юга". Кулеба добавил, что после разговоров с Залужным "убедился в том, что душа бывшего главкома лежит к дипломатической работе".

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