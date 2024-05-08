Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, долго не появлявшийся на публике после отставки с должности, активизировался в медийном поле и соцсетях.

В частности, он опубликовал первый за долгое время пост в своём телеграм-канале.

"25 метров. Glock 17. Есть ещё порох в пороховницах", – подписал он фото поврежденной гильзы.

Также вчера певица Ирина Федишин опубликовала фото и видео с экс-главкомом, рассказав, что Залужный подписал ей флаги, которые она будет разыгрывать среди фанатов в ходе своего турне.

А сегодня генерал появился вместе с мэром Киева Виталием Кличко и писательницей Линой Костенко. Киевсовет наградил всех троих званиями "почетный гражданин Киева".

Напомним, в начале февраля Владимир Зеленский уволил Залужного, назначив вместо него главкомом ВСУ Александра Сырского.

Причиной отставки западные СМИ называли расхождение во взглядах на ход войны между президентом и генералом: Зеленский придерживался более оптимистичного подхода, а Залужный называл ситуацию на фронте патовой.

Ещё в марте экс-главком был назначен послом в Великобритании, но к выполнению этих обязанностей пока не приступил. 23 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что Залужный начнёт работу послом уже в ближайшие недели.