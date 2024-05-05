Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала украинцев за то, что они выставляют во время войны в соцсети фото с пасхальными куличами и с "домашним уютом". Она считает, что это неприятно видеть украинским военным.

Пост об этом нардеп опубликовала в Фейсбуке.

"Почему мобилизованный воин должен видеть, как вы пекли кулич у себя в тылу во всех ракурсах? Когда знакомые военные приезжают в Киев, то часто жалуются, а вы не о@уели? Война есть?" - написала Безуглая.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.

Во многих регионах на время пасхальных праздников и поминальных дней введены дополнительные ограничения. В частности, в Херсонской области запрещено посещение кладбищ, кроме похоронных процессий.

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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