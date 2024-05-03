Завтра, в канун православной Пасхи, в Иерусалиме в храме Гроба Господня произойдет схождение благодатного огня, на которое приедут тысячи паломников из многих стран, в том числе и из Украины.

Это будет первая за много лет военная Пасха в Иерусалиме, так как сейчас Израиль фактически находится в состоянии войны.

В связи с этим, как прогнозирует израильская полиция, паломников будет меньше обычного.

"В храме Гроба Господня могут находиться до 9 тысяч человек одновременно. Но людей может быть меньше, так как из-за военных действий паломников в этом году немного, если сравнить с прежними годами. Вход на территорию храма для участия в церемонии будет разрешен только лицам, получившим соответствующие разрешения", - сказал "Стране" пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман.

По его словам, относительно угрозы терактов будут предприниматься "беспрецедентные меры безопасности".

"Сотни полицейских Иерусалимского округа полиции будут обеспечивать безопасность и общественный порядок с утра субботы в районе Старого города. Естественно, относительно угрозы терактов будут предпринимателя беспрецедентные меры безопасности. Идут проверки, оперативная работа", - сказал пресс-секретарь полиции Израиля.

Чтобы попасть в храм Гроба Господня на церемонию схождения благодатного огня, паломники должны иметь разрешения, которые выданы конфессиям и распределены по решению их глав.

На схождение благодатного огня в храм Гроба надеются попасть паломники из Украины. Две группы прибыли из разных уголков Украины. Они разместились в Старом городе.

Ранним утром в субботу они будут ждать своей очереди зайти в храм Гроба Господня на улице у турникетов, расставленных полицией. Специальных пропусков они не имеют, но надеются, что в последний момент их пропустят, так как паломников в этом году действительно меньше обычного.

Они говорят, что война в Израиле и Газе их не пугает.

"У нас в Украине сейчас гораздо опаснее. В нашей группе есть люди из Киева, Харькова, Одессы. Вылетали из Кишинева", - сказала "Стране" руководитель группы украинских паломников.

Михаил Зингерман

В прошлом году мы рассказывали, как в Украину прибыл благодатный огонь из Иерусалима.