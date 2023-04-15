В субботу вечером, 15 апреля, Благодатный огонь был доставлен в Украину из Иерусалима.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 14:55 по киевскому времени в храме Воскресения Христова над Гробом Господним в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемонию восхождения Благодатного огня возглавил Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ. На этом богослужении присутствовала делегация Украинской православной еркви, которая получила святыню и доставила ее на самолете в Сучаву (Румыния). В Сучаве в 21:15 официальную делегацию УПЦ встретили священнослужители Черновицкой епархии, после чего Благодатный огонь доставили на Буковину. Из города Черновцы святыня будет передана в Киево-Печерскую лавру и в епархии УПЦ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о нисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям. После этого Благодатный огонь на самолете был отправлен в Украину.

Ранее мы писали, что УПЦ и ПЦУ начали пасхальные богослужения в Крестовоздвиженском храме и Михайловском соборе.