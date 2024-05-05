В воскресенье, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.

"Библия учит нас любви к ближнему.

А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда мы все стали друг другу ближними. А бывший сосед, постоянно набивавшийся нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть.

С Пасхой всех вас, дорогие украинцы!", - сказал президент.

Видео записано возле Софии Киевской.

Сегодня, 5 мая православные христиане отмечают Пасху.

Во многих регионах на время Пасхальных праздников и поминальных дней будут введены дополнительные ограничения. В частности, в Херсонской области запрещено посещение кладбищ, кроме похоронных процессий.

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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