Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал "вбросом" очередные публикации в СМИ о его возможной отставке.

Об этом сообщает издание BBC.

"Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного - вбрасывание слухов и дезинформации - это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", – заявил глава ГУР.

Он заверяет, что с Офисом президента у него "обычный рабочий формат", и он почти каждый день докладывает президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, СМИ называли потенциальным сменщиком Буданова замглавы СБУ Александра Поклада. В СБУ эту информацию также опровергли.

О том, чем примечательно упоминание именно кандидатуры Поклада на замену Буданову, мы писали в отдельном материале.

Ранее СМИ писали, что в Офисе президента также обсуждают увольнение главы Министерства обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.