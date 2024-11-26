Вчера появились слухи, что главу ГУР Кирилла Буданова могут заменить на нынешнего заместителя главы СБУ Александра Поклада. Эту информацию уже опровергли в СБУ, назвав "российским информационным вбросом". Но само по себе появление таких слухов примечательно.

Примечательно, однако, не самой информацией о намерении уволить Буданова, о чем говорят ещё с сентября, а кандидатурой его сменщика.

Из всех вариантов кадровых рокировок в руководстве разведки эта наиболее конфронтационная по отношению лично к Буданову, поскольку глава ГУР ранее давал понять, что Поклад может быть причастен к убийству в Киеве в марте 2022 года сотрудника разведки и банкира Дениса Киреева.

В начале 2023 года Буданов дал несколько интервью в СМИ, в которых подробно развил эту тему.

По версии Буданова, в день убийства банкира ему позвонили из приемной Поклада (тогда тот был начальником управления контрразведки СБУ) с просьбой о встрече. Киреев приехал туда с охраной, но ее разоружили, а банкира увезли. А затем Киреева нашли убитым в затылок.

"Киреев был убит в машине СБУ. Этот факт зафиксирован, это в материалах расследования. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники, - это факт. Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах не доезжая до здания перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты", - заявлял Буданов.

Уголовное производство по убийству Киреева хотя и возбудили, но о результатах расследования ничего неизвестно. На Банковой сказали, что убийство произошло из-за сбоя в коммуникации между различными украинскими спецслужбами в первые недели войны.

Подробнее об убийстве Киреева мы писали в отдельном материале.