Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут уволить.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Киев 24" бывший заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос.

По его словам, народного депутата Марьяну Безуглую, которая сейчас много и часто критикует Сырского, используют для проверки настроений в обществе.

"Именно Марьяна Безуглая является конкретным триггером, который определяет все существующие проблемы", - добавил Кривонос.

Также генерал предположил, что власть использует Безуглую для того, чтобы вину за все неудачи свалить на украинских военных.

Ранее мы не раз приводили критику нардепа в адрес Сырского. Так, весной она обвинила главкома в отсутствии фортификаций в Харьковской области, за которую тот отвечает с лета 2022 года как командующий группировкой "Хортица".

Тогда же Безуглая писала в своих соцсетях, что Сырский несколько месяцев не реагирует на ее обращения и игнорирует "критические проблемы", поэтому она решила обвинить его публично в "сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле, российской жестокости и выжигании всех конкурентов и креативных в войске".