Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая продолжает критиковать главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Пост о нем она опубликовала в своем Фейсбуке.

Сегодня нардеп обвинила Сырского в отсутствии фортификаций в Харьковской области, за которую тот отвечает с лета 2022 года как командующий группировкой "Хортица".

"Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией, создавалось по предоставленным Генштабом ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны или вообще хаотично, по завышенным ценам, и было пустым. То есть генералы не разместили там военных вообще!" - написала Безуглая.

По ее словам, минирование также было "минимальное".

Напомним, на днях Безуглая заявила, что "генеральская фракция уничтожает шансы на победу", в связи с чем она намерена публично добиваться отставки Сырского и его окружения.

Между тем об отсутствии укреплений под Липцами на Харьковщине заявил иностранному СМИ и украинский военный.

Правда, в ВСУ опровергли его слова.