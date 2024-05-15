В сети появилось фото, как утверждается, неготовых оборонительных рубежей возле Липцев Харьковской области в 10 км от границы.

Соответствующий снимок публикует украинский военный телеграм-канал Deеp State.

"Вынуждены дополнительно предоставить кадры одной из неподготовленных позиций ВОП в 10 км от госграницы Украины (в 2023-м ближайший вражеский СП находился вообще на расстоянии 15 км), которыми с нами поделились бойцы. И здесь речь идет не об отсутствии инженерно-фортификационных сооружений, а именно о некачественной их подготовке и некомпетентном подходе, который, скорее всего, подавался военно-политическому руководству как "успешность", из чего даже могли сделать выводы о "заключительных этапах построения ИФС", в частности, в Харьковской области", – пишет паблик.

Ранее Deep State публиковал фото, как утверждается, брошенных стройматериалов для возведения фортификаций под Липцами в Харьковской области. Эту территорию вместе с материалами уже захватила армия РФ.

Между тем Харьковская ОВА пообещала провести встречу со строителями фортификаций и дать отчет.