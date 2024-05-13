Наиболее подготовленные фортификации в Харьковской области были построены "на определенном расстоянии" от границы из-за постоянных обстрелов.

Об этом заявил глава Госслужбы транспорта Александр Яковец.

По его словам, оборона состоит из трех линий. Переднюю, на границе, обустраивают сами военные под постоянными обстрелами. Вторая, на расстоянии 15-17 км, уже крепче, но тоже строится под обстрелами. А самая надежная - третья, уже с железобетонными сооружениями.

"Строить укрепления первой линии обороны "в минус три этажа" под постоянным огнем врага, как сегодня заявлял один военный, - это абсурд. Ведь это большая опасность для военнослужащих инженерных подразделений и гражданского персонала, которые возводят оборонительные рубежи", - сказал Яковец.

Ранее власти Волчанска также заявили, что построили под обстрелами "то, что смогли".

Напомним, накануне украинский военный заявил, что главной причиной проблем с обороной на границе в Харьковской области является отсутствие систем фортификации.

Также мы писали о том, что в Госдепе США уверены, что Украина сможет удержать линию фронта в Харьковской области.