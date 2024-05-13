Власти Волчанска отрицают, что на границе Харьковской области не были построены фортификации, что позволило РФ успешно прорваться.

Начальник городской администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что определенные оборонительные сооружения построены были, но работы были затруднены обстрелами.

"Все было построено. Но, возможно, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом", - сказал Гамбарашвили.

Он назвал "дезинформацией", что в области ничего не строили. И добавил, что строительство продолжается и сейчас.

Напомним, накануне украинский военный Денис Ярославский заявил, что главной причиной проблем с обороной на границе в Харьковской области является отсутствие систем фортификации.

После этого в местных пабликах начался жесткий накат на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Мы анализировали в отдельном материале, о чем говорит ситуация с фортификационными укреплениями для ВСУ.

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