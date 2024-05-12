Власти Харьковской области опровергли слухи о том, что глава областной военной администрации Олег Синегубов покинул Харьков на фоне российского наступления.

Соответствующее заявление опубликовал первый заместитель главы администрации Роман Семенуха на своей странице в Фейсбуке.

"Руководство Харьковской областной военной администрации в полном составе находится в Харькове, выполняя поставленные задачи политическим руководством страны и Генеральным штабом ВСУ", - написал Семенуха.

Также он отреагировал на заявление военного Дениса Ярославского, который обвинил власть в провале постройки фортификаций на севере области, где наступают россияне.

"Построенные силами облгосадминистрации фортификации занимают Силы обороны Украины", - заявил Семенуха.

Далее в комментариях он уточнил, что "администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными" и что на это были потрачены "сотни миллионов гривен".

Чиновник заявил, что заявления на эту тему - "дезинформация" и "работа на врага".

Ранее украинские военные телеграм-каналы сообщали о том, что россияне уже захватили на границе как минимум шесть сел и вышли на окраины Волчанска. Еще в четырех деревнях российские войска "закрепляются".

Между тем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что наступление россиян в Харьковской области идет "по графику", и предложили солдатам РФ сдаваться в плен.