В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявили, что наступление россиян в Харьковской области идет "по графику", и предложили солдатам РФ сдаваться в плен.

Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором были проинформированы Главным управлением разведки, как и положено, все необходимые инстанции, руководство и командование", - сказал Юсов.

По его словам, на Харьковском направлении российские войска задействовали бойцов Московского и Ленинградского военных округов.

Он призвал россиян сдаваться в плен и добавил, что "принято решение скорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине".

Отметим, что украинские военные телеграм-каналы с утра сообщали о том, что россияне уже захватили на границе как минимум шесть сел и вышли на окраины Волчанска. Еще в четырех деревнях российские войска "закрепляются".

Как мы писали, накануне спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ локализовали россиян в "серой зоне" Харьковской области и она не расширяется.