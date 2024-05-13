В понедельник, 13 мая, в Украине идет 810-й день войны с Россией.

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13 мая

10.50 Наступлением РФ на границе Харьковской области может усилить давление на власти Украины с целью начала мирных переговоров, пишет The New York Times.

По мнению журналистов, непосредственная угроза Харькову, осада города и бегство его жителей может создать "впечатление, что после двух лет, сотен тысяч жертв и миллиардов долларов мало что изменилось".

"Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на лидеров Украины, чтобы они договорились о перемирии с Россией, от чего украинские власти до сих пор отказывались, заявляя, что это укрепит аппетит Путина к агрессии", - пишет NYT.

Текущее продвижение РФ в Харьковской области самое быстрое за все время войны, кроме самого начала, подсчитали журналисты. По оценке аналитиков, РФ решила воспользоваться дефицитом боеприпасов и людей в ВСУ, растянув фронт и увеличив таким образом шансы на прорыв.

Часть военных экспертов говорят, правда, что общего направления войны события в Харьковской области не изменят и стороны по-прежнему находятся в "тактическом тупике". Другие эксперты говорят, что наступление поставило Украину "в очень опасное положение".

10.45 Власти Волчанска отрицают, что на границе Харьковской области не были построены фортификации, что позволило РФ успешно прорваться.

Начальник городской администрации Тамаз Гамбарашвили говорит, что определенные оборонительные сооружения построены были, но работы были затруднены обстрелами.

"Все было построено. Но возможно не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом", — заявил Гамбарашвили.

Он назвал "дезинформацией", что в области ничего не строили. И добавил, что строительство продолжается и сейчас.

10.15 Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты, пишет The Wall Street Journal.

Проанализировав отчеты ВВС Украины, издание пришло к выводу, что показатель сбития за последние полгода упал до 46% по сравнению с 73% в предыдущие 6 месяцев. А в апреле было уже 30%. По "Шахедам" показатель почти не изменился - в районе 80%.

WSJ связывает это с тем, что РФ усилила атаки беспилотниками и ракетами, особенно баллистическими, в то время как у Киева заканчиваются боеприпасы к системам Patriot. За последние шесть месяцев РФ выпустила примерно на 45% больше "Шахедов" и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев.

Представитель ВСУ заявил, перехват большего количества целей может привести к истощению боеприпасов, а более мощные залпы РФ - к перегрузке украинской ПВО, когда она будет не успевать перезаряжаться.

В европейской военной разведке заявили, что решающими будут ближайшие два месяца, когда должны доехать новые средства ПВО.

08.17 Генштаб ВСУ заявил, что ведутся бои за Волчанск в Харьковской области. Россияне наступают на него силами пяти батальонов.

Противник имеет "тактический успех", сообщил ГШУ, не уточняя, на каком направлении. "Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации", - говорится в сводке.

Ситуация на харьковской границе в целом выглядит, по версии Генштаба, так:

"Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое".

Оперативная обстановка "остается сложной и динамично меняется".

07.41 Россияне захватили еще три села на границе в Харьковской области - Мороховец, Олейниково и Зеленое. Они находятся в направлении деревни Липцы, пишет украинский военный паблик Deep State.

На том же участке продолжаются бои за Лукьянцы, которые "почти полностью" захвачены. Также россияне пытаются закрепиться в селе Глубокое, но там их позиции усложняют дроны ВСУ.

На втором направлении удара - под Волчанском - российские войска продолжают закрепляться в окрестностях для дальнейшего захода в город.