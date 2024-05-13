Ситуация для Киева не просто плохая, она продолжает становиться все хуже с каждым днем.

Об этом пишет аналитик телеканала CNN Ник Уолш.

Отмечается, что российские войска успешно продвигаются на харьковском направлении, занимая населенные пункты, "вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней" войны, что, по оценкам телеканала, должно стать поводом для "наибольшего беспокойства Украины".

Добавляется, что Россия также добивается успехов и на других направлениях, вынуждая ВСУ отступать с позиций.

"Самая большая проблема Киева – это внимание мировой общественности. Резкие заявления европейских министров и даже визиты высокопоставленных чиновников администрации Байдена не могут преодолеть усталость и представление о том, что помощь Украине в победе – это то, что правительства видят в своей стратегической необходимости, а не то, чего активно требует их общественность. Это становится войной, которую мир желает прекратить – в стороне от ужасов Ближнего Востока – именно тогда, когда ее исход наиболее опасен и жизненно важен для европейской безопасности", – резюмирует Уолш.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь Организации Северо-Атлантического Договора (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что если Украина победит, то после войны ничего не надо будет восстанавливать.

Также сообщалось, что немецкий концерн собирается выпускать для Украины автоматы и пулемёты под "советский" калибр.