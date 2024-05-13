Генеральный секретарь Организации Северо-Атлантического Договора (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что если Украина победит, то после войны ничего не надо будет восстанавливать.

"Что касается восстановления Украины после войны, нам сначала нужно обеспечить победу Украины. Если Украина одержит верх, то в свободной и независимой Украине ничего не надо будет восстанавливать", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос юного дипломата о роли Альянса в послевоенной Украине.

Он также обратил внимание, что предотвратить разрушения легче и дешевле, чем потом восстанавливать.

"Каждая ракета противовоздушной обороны, которую мы поставляем Украине, снижает расходы на восстановление", считает генсек НАТО.

В ответ на уточняющий вопрос ведущей Столтенберг заметил, что это понимание оправдывает и растущие военные расходы Альянса.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи назвал проблемы подготовки украинских пилотов на F-16. Это советская школа, незнание английского и дефицит кадров.

"Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, на которых летали украинцы, которые они обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такому как F-16", считает главком.

Известно, что президент России Владимир Путин не собирается воевать с армией НАТО.

Он назвал "полной чушью" заявления, что Россия будет нападать на Европу.

Слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию – это способ обмануть население стран, добавил российский президент.

В тоже время рремьер Польши Дональд Туск признал, что солдаты Организации Северо-Атлантического Договора (НАТО) уже присутствуют в Украине.