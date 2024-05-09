Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что солдаты Организации Северо-Атлантического Договора (НАТО) уже присутствуют в Украине.

По словам Туска, Альянс помогает Киеву настолько, насколько это возможно.

"Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", - добавил он, не уточнив, военные каких стран и в каком количестве находятся в Украине.

Напомним, что сегодня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг еще раз заявил, что НАТО не собирается отправлять войска в Украину, поскольку не имеет намерения быть напрямую вовлечённым в войну.

К тому же, по его словам, об этом не просил и сам Киев. Сейчас Украина просит передать наступательную артиллерию.

Ранее сообщалось, что в резолюции ленетнего саммита НАТО будет пункт, что Альянс не будет направлять войска в Украину.

По имеющейся информации, это будет прописано в декларации, что подпишут на июльском саммите НАТО в Вашингтоне: "никаких сапог на земле".

Ранее президент США Джо Байден ясно дал понять, что США не отправят свои войска в Украину.