Австрия не планирует вступать в НАТО.

Об этом заявил глава местного МИД Александер Шалленберг, выступая в парламенте.

"Мы не планируем туда вступать", - сказал министр.

По его словам, Вена стремится наладить обмен информацией с другими нейтральными государствами - Ирландией, Мальтой и Швейцарией, - чтобы о нейтральных странах "не забывали".

Накануне газета Die Presse написала, что эти четыре нейтральные страны после вступления в НАТО Швеции и Финляндии в конце 2023 года направили в НАТО письмо с предложением о расширении сотрудничества. В частности, чтобы им был предоставлен "привилегированный доступ к документам и информации НАТО", были усилены обмен разведывательными данными, взаимодействие в сфере кибербезопасности, защите объектов критической инфраструктуры и борьбе "с новыми подрывными технологиями".

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашения в Альянс на летнем саммите Украина не получит.

Несмотря на это в Киеве считают, что Украина находится в шаге от приглашения в НАТО. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.