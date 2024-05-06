Украина находится в шаге от приглашения в НАТО - премьер-министр Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится "в шаге" от приглашения в НАТО.
Об этом он рассказал в интервью американскому CBC.
"Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения (we are a step before invitation)", - заявил премьер.
По его словам, Киев рассчитывает на саммите НАТО в июле в Вашингтоне получить ответ на заявку по вступлению, поданную в сентябре 2022 года.
Касательно ввода западных войск Шмыгаль сказал, что "подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян, но пока Украина просит у партнеров военную технику".
"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны и будем рады", - сказал премьер.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашения в Альянс на летнем саммите Украина не получит.
По данным СМИ, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия. Также против высказывались Словакия и Венгрия.
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