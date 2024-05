Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится "в шаге" от приглашения в НАТО.

Об этом он рассказал в интервью американскому CBC.

"Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения (we are a step before invitation)", - заявил премьер.

По его словам, Киев рассчитывает на саммите НАТО в июле в Вашингтоне получить ответ на заявку по вступлению, поданную в сентябре 2022 года.

Касательно ввода западных войск Шмыгаль сказал, что "подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян, но пока Украина просит у партнеров военную технику".

"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны и будем рады", - сказал премьер.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашения в Альянс на летнем саммите Украина не получит.

По данным СМИ, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия. Также против высказывались Словакия и Венгрия.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.