"Си ищет трещины в ЕС и НАТО". С таким заголовком вышел материал британского журналиста Гидеона Рахмана, посвященный итогам первого за пять лет визита лидера Китая в Европу.

Статью опубликовала газета Financial Times.

Рахман считает, что Китай по стратегическим и экономическим причинам "очень хочет" разрушить единство НАТО и ЕС, и именно на это был направлен визит политика во Францию, Сербию и Венгрию.

"Каждая из этих стран рассматривается как потенциальный рычаг, способный открыть трещины на Западе", - пишет Рахман.

В Эмманюэле Макроне Пекин "очарован" его заявлениями о необходимости достижения Европой "стратегической автономии" от США.

"Но китайцы рискуют переоценить радикализм идей Макрона, когда дело касается НАТО", - считает журналист.

А визит в Сербию несет "геополитическое послание": он совпадет с 25-й годовщиной бомбардировки НАТО китайского посольства в Белграде во время войны 1999 года (Альянс тогда заявил, что по посольству ударили по ошибке).

"Это позволит Китаю подчеркнуть аргумент, который также поддерживает Россия, о том, что НАТО является агрессивной и опасной организацией", - говорится в статье.

Кроме того, Рахман отмечает, что визит Си преследовал и сугубо экономические выгоды.

О том, что глава Китайской народной республики намерен вбить клин между Европой и США, накануне визита писало агентство Bloomberg.

Как друга западная пресса анализирует итоги визита Си, мы рассказывали в отдельном материале.