Китай, Франция и ЕС должны противодействовать эскалации боевых действий в Украине, создавать условия для мирных переговоров.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.

Также Си Цзиньпин заявил, что для мирного урегулирования в Украине Китай готов поддерживать контакты "с соответствующими сторонами".

Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что рассчитывает на то, что Китай "использует все свое давление для того, чтобы положить конец действиям России в Украине".

Также она призвала Пекин способствовать деэскалации "ядерной риторики" России, так как Си Цзиньпин уже делал это. Как надеются в Брюсселе, он "продолжит это делать на фоне продолжающихся угроз со стороны России".

Президент Франции Макрон заявил, что "международная ситуация требует евро-китайского диалога больше, чем когда-либо. Говоря о нашей Европе, мы находимся на поворотном этапе нашей истории, который сталкивает нас со структурными трудностями и требует их преодоления. Это касается и экономических обменов с логикой разделения, которая была бы вредной, и нашей ответственности за обеспечение справедливых правил для всех".

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен совместно с Францией и всем мировым сообществом искать пути разрешения украинского кризиса.

Напомним, дальше Си поедет в Сербию и Венгрию, а оттуда - обратно в Пекин, куда к нему приедет Путин.