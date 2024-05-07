Западные СМИ анализируют первый за пять лет визит главы КНР Си Цзиньпина в Европу.

New York Times пишет, что глава Китая "возмущен" критикой в адрес его страны в связи с войной в Украине.

"Мы против того, чтобы кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны", - заявил Си.

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказывали давление на лидера Китая, чтобы тот использовал свое влияние на Москву и положил конец войне. Но не было никаких намеков - кроме общего пожелания мира - на то, что он попросит своего союзника "без ограничений" прекратить войну.

При этом атмосфера между Си и Макроном была "дружеской и полной взаимных поздравлений". Было объявлено о ряде соглашений между французскими и китайскими компаниями.

CNN пишет, что визит Си рассматривается Пекином как "возможность представить собственную версию Китая о его роли в конфликте" и "открыть пространство между точками зрения. Вашингтона и его европейских союзников".

Аналитики также считают, что Си Цзиньпин заботится о том, чтобы любой исход войны не ослабил Путина, которого он рассматривает как ключевого партнера в сопротивлении США.

Также глава Китая, судя по его словам, по-прежнему выступает против мирных конференций по Украине, в которых не участвует Россия (вроде той, которая ожидается в Швейцарии в июне).

Le Figaro считает, что "обмен мнениями между президентом Франции и китайским лидером был отмечен разногласиями по вопросам торговли".

И если по вопросу Украины лидеры "сделали вид, что хотят двигаться в одном направлении", то по торговле "напряженность скрыть и не пытались".

Издание напоминает, что расследования, начатые в последние месяцы Еврокомиссией по китайскому демпингу на электромобили, солнечные батареи, "раздражают Пекин". В Париже Си оспаривал тезис об "избыточных", с точки зрения Европы, мощностях Китая.

Си Цзиньпин заявил, что Китай создает "новую энергетическую отрасль", которая увеличивает глобальное предложение энергоносителей и ослабляет мировую инфляцию.

Напомним, вчера Си Цзиньпин заявил, что Китай, Франция и ЕС должны противодействовать эскалации боевых действий в Украине, создавать условия для мирных переговоров.